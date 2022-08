Un total de 3 500 asegurados del área de salud Esparza y de las comunidades aledañas se beneficiarán con la jornada médico-odontológica.

Esta se realizará del lunes 8 hasta el viernes 12 de agosto.

La jornada tendrá una amplia oferta de servicios odontológicos,.

Además de otras atenciones y procedimientos en: dermatología, optometría, fisiatría, clínica de algias, clínica de heridas, vasectomías.

Salud de la mujer con ginecología, Papanicolaou y examen de mamas.

Se hará en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, Cultural y Turística Hugo Millet Carranza Arce en Esparza.

La jornada se efectuará en horario de lunes a jueves de 7.00 a.m. a 3.00 p.m. y el viernes de 7.00 a.m. a 11.00 a.m.

“La jornada cuenta con el distinguido apoyo de la Municipalidad de Esparza y está dirigida a población con aseguramiento al día, para usuarios en general y con citas pendientes en las especialidades ofrecidas” dijo Díaz Cruz.

En esta jornada se desarrollará una nueva modalidad con la atención integral a pacientes crónicos (diabéticos e hipertensos).

Pues en este caso el área de salud de Esparza ya los localizó para que se realicen los exámenes de control, lo que permitirá que durante la jornada sean valorados por especialistas en medicina familiar, nutrición.

Se les tamizará con fondo de ojo de ser necesario y contarán con consejería farmacéutica que incluye: horarios y carné de medicación, organizadores de medicamentos y se les despachará los tratamientos de las consultas recibidas.

También efectuarán pruebas rápidas para la detección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en este caso para personas con y sin aseguramiento.

Los usuarios interesados en obtener un espacio deberán presentarse los días de la actividad hasta agotar los cupos disponibles por servicio o especialidad.