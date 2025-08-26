La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia en San Francisco de Dos Ríos, San José, luego de la caída de un ascensor desde el tercer piso con dos personas adultas en su interior.

El hecho ocurrió en el barrio Hispano, 250 metros al sur del BCR en San José.

Al sitio se enviaron una unidad de rescate y dos ambulancias (una avanzada y otra básica) para atender a las víctimas, quienes permanecen atrapadas.

Esto informa la Cruz Roja sobre el hecho:

“Nuestro personal reporta que ambas personas se encuentran en condición crítica con múltiples traumas. Una de las víctimas corresponde a un hombre de 55 años. En este momento se continúa trabajando en el lugar con el equipo de rescate para lograr la liberación de los pacientes”.

Emergencia en desarrollo.