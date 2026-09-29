Asamblea retomará votaciones para elegir magistrados suplentes de la Sala Constitucional

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

La Asamblea Legislativa retomará este martes 29 de setiembre las votaciones para intentar elegir a nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional, según confirmó el Poder Legislativo.

Este proceso continúa después que la Sala Cuarta resolviera que la Asamblea Legislativa no puede devolver la nómina de los candidatos sin que se complete las votaciones, y ordenara al Congreso conocer de nuevo la lista.

Mientras se completan los nombramientos, la Sala Constitucional mantiene de forma temporal a los anteriores magistrados suplentes para atender asuntos urgentes e indispensables.