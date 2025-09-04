La Asamblea Legislativa definió las fechas para votar el futuro de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, programando las sesiones plenarias del 22 al 24 de septiembre donde se conocerá y votará el informe de la comisión especial que investiga el caso de concusión.

Rodrigo Arias, jefe del congreso, confirmó que las sesiones iniciarán a las 2:00 pm, permitiendo al mandatario ejercer su derecho de exposición.

La comisión especial deberá presentar su informe conclusivo el lunes 8 de septiembre, documento que analiza las presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Banco Centroamericano de Integración.