Asaltos a usuarios de cajeros automáticos y bancos aumenta

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un video de seguridad registró el momento en que tres sujetos arrebatan el bolso y el celular a una mujer que salía de usar un cajero automático en un centro comercial de Curridabat. Las autoridades analizan las imágenes para identificar a los responsables y solicitan la colaboración ciudadana.

El ataque ocurrió cuando la víctima se retiraba del local comercial tras utilizar el dispositivo. De acuerdo con versiones preliminares de las autoridades, los sospechosos permanecieron varios minutos dentro del centro comercial observando a quienes usaban el cajero.

La mujer quedó en estado de shock y no logró reaccionar hasta que los sujetos huyeron con el botín. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ya están en manos de las autoridades policiales.

Se solicita a la población brindar información si logra reconocer a los implicados para proceder a sus detenciones.

En lo que va del año se contabilizan 875 asaltos a peatones mediante el método del arrebato, de los cuales 535 ocurrieron en la provincia de San José. En el cantón de Curridabat ya suman siete casos, ante lo cual las autoridades recomiendan extremar precauciones al visitar cajeros automáticos.