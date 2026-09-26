Se detienen en carretera y terminan baleados tras millonario asalto

Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

Dos hombres resultaron heridos de bala tras un aparente asalto ocurrido en la vía pública, en el sector de Tejar de El Guarco, en Cartago.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los afectados viajaban en un camión tipo ganadero junto con otras personas.

En determinado momento, se detuvieron en carretera. Fue entonces cuando varios sujetos, quienes viajaban en un automóvil, aparentemente los interceptaron.

Sospechosos habrían robado ₡3 millones

Los sujetos habrían utilizado un arma de fuego para atacar a los hombres y posteriormente sustraerles cerca de ₡3 millones en efectivo.

De acuerdo con la información preliminar, el dinero aparentemente provenía de una actividad ganadera.

Los heridos fueron identificados con los apellidos Calvo, de 48 años, y Brenes, de 31 años.

OIJ investiga el millonario asalto

Calvo presentó una herida de bala en la pierna derecha y un golpe en la cabeza. Brenes sufrió una herida por proyectil de arma de fuego en una pierna y un pie.

Paramédicos trasladaron a ambos al Hospital de Cartago.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.

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