(VIDEO) Supuesto oro habría sido la trampa para asaltar a dos personas

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos sujetos que estarían relacionados con un asalto ocurrido en Pital de San Carlos.

Les mostraron supuesto oro

Según la información preliminar, el hecho ocurrió el 16 de junio de 2026, alrededor de las 12:30 p. m., en vía pública, en el centro de Pital.

Al parecer, los sospechosos interceptaron a dos personas y les mostraron un objeto que aparentaba ser oro. Luego, les indicaron que los acompañaran para cambiarlo.

Ante la negativa de las víctimas, uno de los sujetos, quien llevaba un bolso, aparentemente introdujo la mano en su interior y les exigió sus pertenencias. El segundo sospechoso habría hecho lo mismo con la otra persona.

Sospechosos de asalto huyeron en un vehículo

Después de despojarlas de sus pertenencias, los sospechosos les habrían indicado que continuaran caminando y posteriormente fueron recogidos por un vehículo.

Uno de los requeridos vestía jacket negra, gorra negra, salveque negro y pantalón de mezclilla. El segundo llevaba camiseta beige, pantalón de mezclilla y gorra negra.

El vehículo en el que aparentemente escaparon sería un Hyundai Elantra, modelo reciente y de color negro.

OIJ pide ayuda para identificarlos

Cualquier información que permita identificar a los sospechosos o localizar el vehículo puede comunicarse de manera confidencial a la línea 800-800-0645 del OIJ.

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