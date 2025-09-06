La noche de este viernes 5 de setiembre, se vivieron momentos de tensión en Limón Centro cuando un presunto delincuente, originario de Cahuita, intentó asaltar a los clientes de un local comercial.

Según testigos, el sospechoso rondaba los establecimientos durante las horas nocturnas con la intención de robar celulares y pertenencias de los clientes. Sin embargo, su último golpe no salió como esperaba.

Una de sus víctimas reaccionó con rapidez tras ser despojada de su celular y le propinó una golpiza que terminó en las afueras del local, obligando al sospechoso a escapar corriendo.

La policía aún no ha dado con el paradero del implicado, pero las autoridades recomiendan a la ciudadanía extremar precauciones durante la noche en la zona.