VIDEO: Clientes viven momentos de terror durante violento asalto a un bar

Tres delincuentes irrumpieron en un bar en Buenos Aires de Pocosol y obligaron a los clientes a tirarse al suelo durante un violento asalto que se extendió por varios minutos.

Los sujetos llegaron al establecimiento a bordo de dos motocicletas y, con una actitud agresiva, amenazaron a las personas que se encontraban en el lugar.

Los clientes vivieron momentos de mucha tensión y temor de que los delincuentes utilizaran sus armas para dispararles.

Se robaron dinero y artículos de valor

Mientras uno de los asaltantes vigilaba a las víctimas, otro ingresó hasta la parte posterior del establecimiento, donde se encontraba la caja registradora y una oficina.

De ese lugar sustrajo dinero en efectivo, una tablet, celulares, billeteras y otros artículos. Además, los delincuentes tomaron algunas botellas de licor antes de escapar.

Afortunadamente, ninguna persona resultó herida durante el asalto.

322 asaltos a locales comerciales en el 2026

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en lo que va de 2026 se han denunciado 322 asaltos a locales comerciales.

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Aunque la cifra representa una disminución respecto al mismo periodo del año anterior, las autoridades advierten que la violencia sigue presente en este tipo de delitos.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Las autoridades recomiendan a las víctimas evitar confrontar a los delincuentes y mantener la calma durante un asalto, debido a que cualquier reacción podría provocar una respuesta más violenta.

También hacen un llamado a denunciar estos hechos para facilitar las investigaciones y permitir que los responsables sean identificados.