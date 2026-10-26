Investigan si “gato casero” participó en violento asalto al INA

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Las autoridades investigan si un funcionario de seguridad estaría vinculado con el violento asalto ocurrido en la sede central del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en La Uruca, San José, donde dos sujetos sustrajeron 12 armas de fuego.

El robo ocurrió este domingo, minutos antes de las 7 a. m., cuando dos hombres que viajaban en motocicleta y vestían uniformes de la empresa de seguridad que presta servicios en el lugar ingresaron a las instalaciones.

Golpearon a dos oficiales y robaron 12 pistolas

Según la información preliminar, los sospechosos llegaron hasta una caseta de seguridad, amenazaron con armas de fuego a tres oficiales y los obligaron a entregar las pistolas calibre 9 milímetros, que estaban guardadas en una caja metálica.

Durante el asalto, dos de los oficiales resultaron golpeados, mientras que el tercero no habría sufrido lesiones.

Le puede interesar: (VIDEO) Motociclista le toca partes íntimas a mujer en vía pública





Investigan posible filtración de información

Las autoridades sospechan que el robo pudo haber sido planificado, debido a que los responsables aparentemente conocían la ubicación de las armas.

Además, se investiga si uno de los oficiales tendría antecedentes de presuntos vínculos con una estructura criminal asentada en sectores cercanos.

El caso está bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá determinar quiénes participaron en el asalto y si existió colaboración interna.

Las autoridades también buscan esclarecer cómo se vulneraron las medidas de seguridad para sustraer las 12 armas, cuyo robo representa un riesgo por la posibilidad de que terminen en manos de organizaciones criminales.