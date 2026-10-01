(VIDEO) Asaltan a estudiante y suplica que no le roben nada

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Una estudiante del Liceo de San Antonio de Coronado habría sido víctima de un asalto en las cercanías del centro educativo, según denunció un padre de familia a Repretel.com.

Padre denuncia asaltos contra estudiantes

Cristopher Retana, vecino de San José, contactó a Repretel.com para alertar sobre varios hechos que, según indicó, estarían afectando a estudiantes del colegio.

Retana aseguró que su hija sufrió un asalto el viernes anterior.

Además, señaló que la hija de un amigo habría enfrentado una situación similar el lunes.

Según el padre de familia, las familias conocen versiones que apuntan a que los responsables de ambos hechos podrían ser los mismos.

Ante esta situación, solicitaron ayuda para atender la seguridad de los estudiantes.

Video muestra el momento del asalto

El video enviado al correo de Repretel.com muestra a una estudiante cuando es abordada por una persona. Durante el incidente, la joven suplica que no le roben sus pertenencias.

La denuncia señala que los estudiantes estarían expuestos a estos hechos principalmente después de la salida o durante la llegada al centro educativo.

Hasta el momento, la información corresponde a la denuncia realizada por el padre de familia y al contenido del video recibido por este medio.

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