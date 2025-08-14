El robo de vehículos mantiene su tendencia al alza en el país, con 3.300 denuncias presentadas este año, según datos del OIJ.

De estos casos, 728 ocurrieron de forma violenta, como el asalto que sufrió recientemente un conductor de plataforma en Rancho Redondo, Goicoechea.

En ese hecho, captado por la cámara de la Policía Municipal, tres sujetos que viajaban como pasajeros discutieron con el chofer, lo golpearon y lo obligaron a bajar del carro para huir con él. El conductor pidió ayuda en plena vía.

Otros 440 robos se contabilizan como “cocherazo”, modalidad en la que los ladrones ingresan a casas para sustraer los vehículos.

Pavas es el distrito con más casos en el país, con 91 robos, seguido por Alajuela Centro (77), Cóbano (57), Barrio San José de Alajuela (55) y Liberia (54). Seis de cada diez denuncias obedecen a descuidos de las víctimas, como dejar el carro en la vía pública.

Las autoridades recomiendan medidas como tener llavines diferentes a los originales para evitar que delincuentes utilicen llaves falsas que calzan en varios modelos.