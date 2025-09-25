Los asados con fuegos abiertos exponen las carnes al aire durante más de cuatro horas para lograr una cocción jugosa y un sabor intenso que caracteriza esta técnica culinaria innovadora.

El chef Manuel Quesada utiliza cortes selectos como punta de solomo y lomo de entraña, los cuales marina previamente para realzar su sabor antes de someterlos al proceso de ahumado lento.

También ofrece un buffet de acompañamientos como papas al romero y puré, lo que complementa la experiencia gastronómica ideal para eventos sociales y reuniones especiales.