Artistas ticos unirán sus voces en beneficio del Sifais

Artistas y agrupaciones nacionales como Debi Nova, Malpaís y Gandhi unirán sus voces en un concierto a beneficio del Sistema de Atención Integral para la Primera Infancia (Sifais), en una actividad que busca recaudar fondos para esta importante causa social.

El evento reunirá a reconocidos exponentes de la música costarricense, quienes ofrecerán un espectáculo de primer nivel para apoyar a los niños y niñas que son atendidos por el Sifais.

La actividad representa una oportunidad para que la ciudadanía contribuya con esta causa y disfrute de la música de algunos de los artistas más importantes del país.