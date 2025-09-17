La cantautora costarricense Debi Nova recibió una nueva distinción internacional al ser nominada en la categoría de Mejor Canción de Pop/Rock de los Latin Grammy 2025.

La nominación corresponde a su canción Tu Manera de Amar, tema de su autoría que la artista describe como “muy significativa”, ya que marcó para ella el inicio de un ciclo creativo en el que pudo transformar vivencias en melodías, dejando atrás lo que ya no sirve.

Este logro tiene un valor especial para Debi Nova porque comparte los créditos de coescritura y coproducción con Julian Bernal, a quien admira profundamente.

Los Latin Grammy 2025 se celebrarán el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, EE. UU., donde Debi Nova competirá junto a otros destacados artistas.