 Artista cartaginés transforma la pared de su casa en un mural para su comunidad

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un artista cartaginés con más de 50 años de trayectoria transformó la pared exterior de su casa en un mural para regalarle arte a su comunidad.

Denisse Salas creó la obra titulada “Vida” utilizando la técnica del trencadís o mosaiquismo, que consiste en rellenar un diseño con fragmentos de cerámica de colores.

El proceso duró aproximadamente dos meses y medio, con la colaboración de familiares y amigos que se sumaron a la iniciativa. El mural representa elementos naturales como el sol, el agua y el aire, y busca conectar a los transeúntes con la energía positiva del arte