Artesano de Atenas convierte raíces y troncos fosilizados en esculturas como un trono de 200 kilos

Don Hugo, un artesano de Atenas, transforma troncos viejos y abandonados en obras de arte en su taller conocido como “La Casa de los Troncos”.

Allí esculpe piezas como un trono de raíz de cedro que pesa alrededor de 200 kilos.

El artesano encontró su vocación hace unos 12 años y trabaja principalmente con maderas exóticas como el guayacán y el copaholo.

Su proceso creativo nace al observar las formas de las raíces y los troncos fosilizados que recolecta. Actualmente, don Hugo trabaja en un espejo de guanacaste que proviene de un árbol de aproximadamente 300 o 400 años de antigüedad.

El artista prefiere mantener las figuras originales que ofrece la naturaleza, eliminando solo lo suelto para realzar la dureza del material.