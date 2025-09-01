La familia venezolana encontró en la elaboración de piñatas una forma de resistencia ante la compleja situación que vive Venezuela, la cual se ha intensificado recientemente con la presencia de tropas estadounidenses frente a sus costas.

Lejos de dejarse vencer por la tristeza, utilizan colores y creatividad para mantener viva la esperanza, demostrando que el arte puede sanar heridas y unir corazones incluso en los momentos más difíciles.

Su historia, contada en el segmento “Piñatas Venezolanas”, resalta cómo la belleza y la creatividad se convierten en actos de valentía y símbolos de lucha ante la adversidad.