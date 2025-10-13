El arroz con leche se erige como un postre tradicional que evoca memorias de infancia y une generaciones alrededor de la mesa. Su preparación auténtica busca lograr una textura cremosa donde los granos de arroz mantengan su integridad mientras se fusionan con los lácteos.

La selección de especias como canela, clavo de olor y vainilla proporciona un aroma característico que perfuma toda la casa durante la cocción. La incorporación de pasas, coco rallado o nueces debe realizarse en el momento adecuado para mantener la textura deseada del postre.

Las variantes regionales de este postre demuestran la riqueza culinaria costarricense y sus adaptaciones locales. Servirlo a temperatura ambiente permite apreciar plenamente su textura cremosa y aromas característicos.