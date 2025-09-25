Arroceros nacionales, mantienen por cuarto día consecutivo un campamento con tiendas y colchones en las afueras de la Asamblea Legislativa, en una manifestación pacífica donde duermen a la intemperie soportando las bajas temperaturas nocturnas como parte de su lucha para que los diputados aprueben el proyecto de ley para la creación de un fondo para el financiamiento del sector arrocero.

Esta presión se da en un contexto donde el número de productores ha disminuido en un 41% desde el 2021, según lo expuesto por los afectados, quienes buscan desesperadamente un fondo de apoyo que nivele las condiciones de competencia y evite la desaparición de la producción nacional de arroz.