Un estudiante de 13 años, identificado como Ian Franco, fue detenido en un colegio de Florida luego de que las autoridades detectaran que consultó en la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT: “How to kill my friend in the middle of class” (“Cómo matar a mi amigo en medio de la clase”).

¿Cómo se detectó el mensaje?

La alerta se generó el pasado 27 de septiembre gracias a Gaggle, un programa de supervisión digital implementado en la institución educativa para identificar conductas y mensajes de riesgo.

Acción de las autoridades

Las autoridades actuaron de inmediato y llegaron al centro educativo preparados ante una posible amenaza. Tras su detención, el menor aseguró que se trataba de una broma hacia su compañero.

Consecuencias

No obstante, el joven quedó bajo custodia y enfrenta cargos legales derivados del incidente. En el comunicado oficial, las autoridades aprovecharon para enviar un mensaje de conciencia a los padres de familia, recordándoles la importancia de supervisar la actividad digital de sus hijos.