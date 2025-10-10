Con información del New York Post

Un joven de 13 años enfrenta cargos de asesinato en segundo grado tras la muerte de su amigo de 11 años en una casa del valle del Hudson, Nueva York, informó la policía el viernes.

Detalles del incidente

El hecho ocurrió la mañana del jueves en Newburgh. Inicialmente, se informó que la víctima se había disparado accidentalmente mientras jugaba con un arma, pero las investigaciones posteriores indican que el adolescente fue quien disparó. Las autoridades recuperaron el arma en la escena.

Identidad y contexto

La víctima, un estudiante del Distrito Escolar Ampliado de la Ciudad de Newburgh, no ha sido identificada públicamente y las circunstancias exactas del tiroteo aún se desconocen.

Impacto en la comunidad

El distrito escolar expresó que la tragedia afecta profundamente a toda la comunidad educativa: “La pérdida de una joven y el arresto de otra es inimaginable. Dos niños, llenos de potencial, representan ahora pérdidas devastadoras de diferentes maneras”.