El operativo de Navidad de la Policía de Tránsito empezó este viernes 11 de noviembre, con el objetivo de atacar conductas ya conocidas, principalmente relacionadas con el consumo del alcohol y el exceso de velocidad.

Fiestas de empresas, algunas en fincas de recreo, propician el consumo de licor desde temprano, así como reuniones lúdicas de trabajo, que generan salidas nocturnas en las que, principalmente al regreso, se genera una mezcla letal de alcohol, agotamiento y velocidad, advirtieron las autoridades de la Policía de Tránsito.

“Estamos a escasos 9 días del inicio del Mundial Catar 2022, un hecho inédito para esta época del año, que se suma a la situación típica de noviembre y diciembre. Así que, comprendiendo que muchos juegos son, incluso, en la madrugada o muy temprano en la mañana, es que estaremos realizando hasta 428 operativos de control de alcohol y 351 de exceso de velocidad”, acotó Alexander Solano Quirós, Director de la Policía de Tránsito.

Adicionalmente, puntualizó, se harán 378 labores de control relacionadas con el transporte ilegal de personas, en especial a final de año, cuando muchos salen a vacacionar, sin obviar el traslado ilegal durante las compras navideñas, ante la necesidad de trasladar las compras.

Para los juegos de Costa Rica, en el Mundial, los días 23 y 27 de noviembre, así como el primero de diciembre, se tendrán labores especiales de control, más tomando en cuenta las horas de los juegos, uno previo al amanecer un domingo y otros dos en jornada laboral entre semana.

La iluminación del Museo de los Niños, la maratón el 4 de diciembre, la vuelta ciclística, el Festival de la luz, el 17 de diciembre, las reversibilidades en la ruta 27, las fiestas de Zapote, el Tope de San José el 26 de diciembre y los controles en rutas hacia las playas y zonas rurales, después de Navidad, son parte de las tareas en las que la Policía de Tránsito tendrá participación para el control vial.

“Hemos girado la instrucción y hemos coordinado, desde el Despacho, para que la Policía de Tránsito tenga cero tolerancia, con situaciones que representen mayor riesgo en carretera, como el tema de la velocidad y el alcohol, así como el adelantamiento indebido, que muchas veces está relacionado con la velocidad, con el deseo de llegar rápido. Con el COSEVI realizaremos labores preventivas, desde campañas en medios de comunicación a partir de este 12 de noviembre, hasta con trabajos en carretera y la generación de condiciones para recibir vehículos decomisados por la Policía de Tránsito”, resumió Laura Ulloa Albertazzi, viceministra de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

Según data del Consejo, los jóvenes, entre los 19 y los 39 años son quienes más mueren, los fines de semana, comenzando el viernes, y las horas de madrugada son los momentos en los que aumenta más la accidentabilidad en general, siendo potenciadores, como se indicó, el abuso de la velocidad y el alcohol al volante.

En total, serán 677 oficiales, 148 patrullas, 134 motocicletas, 20 grúas, así como 31 sonómetros, 72 alcohosensores y 31 radares de control de velocidad, el equipo humano y material con el que se buscará reducir al mínimo posible las muertes en carretera.

En lo que va del año, con corte a octubre, 157 personas murieron en accidentes vinculados al abuso de la velocidad y 24 por alcohol, de los cuales, 6 perdieron la vida en octubre, lo que significó un incremento del 33%, respecto a los 18 que se acumularon de enero a setiembre y que es un tema que se dispara a fin de año, con la agravante del Mundial de Catar 2022.

Motociclistas

189 fallecidos en carretera, en motocicleta, se suman al 31 de octubre; es decir, el 47% del total de 405 fallecidos a esa fecha. Esta alarmante cifra obliga a las autoridades a ser todavía más estrictas con estos conductores.

Para el jefe de Operaciones Policiales de la Policía de Tránsito, Felipe Venegas Vargas, lo que se busca es contender la mortalidad, sea desde la prevención, con ayuda del Consejo de Seguridad Vial, como con trabajo en carretera.

“Entramos a la recta final del año, en la que hay más consumo en el comercio, hay aguinaldos, hay fiestas, esto disparada los servicios de entrega de mercancías, en especial de comida y, aunque esto implica una fuente de trabajo para muchos motorizados, también conlleva un riesgo, porque, por la alta demanda, se generan presiones para entregas rápidas”, acotó el funcionario.

No adelantar por la derecha, respetar los Altos y el semáforo en rojo, no abusar de la velocidad y no revisar el celular mientras se conduce, son las principales recomendaciones, extensivas para quienes usan bicicletas para dar este tipo de servicio, también.

Hacerse visibles, con ropa reflectante de la luz, con luces en el casco, en la bicicleta, con la luz de la motocicleta encendida siempre, como lo dicta la Ley, también se suman a los consejos y exigencias de la Policía de Tránsito.

COSEVI

Como parte del trabajo coordinado, mañana, 12 de noviembre, el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) retomará la campaña de El Chasis sos vos, en medios de comunicación, con el propósito de generar conciencia sobre la necesidad de conducir con prudencia, especialmente en este tipo de automotor.

La campaña se centra en aspectos de importancia, como el uso de implementos de seguridad (casco, guantes, ropa reflectante, etc.), la diminución de la capacidad de visión cuando se maneja a alta velocidad y la vulnerabilidad del cuerpo humano, tras un accidente vial.

Desde el año 2014, este vehículo, la motocicleta, es en el que más personas mueren, año a año. Con corte a octubre, 189, han muerto en el 2022, como ya se indicó, de ahí que se vuelva a enfocar buena parte de los esfuerzos preventivos y formativos en esta población conductora.

“Lamentablemente, y ya de manera histórica, fin y principio de año se ha convertido en una de las épocas más dolorosas si de pérdidas humanas hablamos. En ese sentido, la acción número uno siempre será la presencia policial; sin embargo, ésta debe ir acompañada de otras acciones que persuadan e informen a la ciudadanía, como por ejemplo, campañas de comunicación social, en este caso específico El Chasis SOS Vos, dirigida exclusivamente a uno de los grupos mayormente vulnerables en carretera (los motociclistas)”, aportó Cindy Coto Calvo, Directora Ejecutiva del COSEVI.

Ya no solo a propósito de los motociclistas, Coto quiso dejar un mensaje de reflexión, a las puertas del Mundial y ya en época de festividades de fin de año, en el sentido de que dependerá de la actitud responsable de cada uno, en carretera, como peatones, ciclistas, motociclistas o conductores en general, el que a final de año o en la cena navideña, nadie falte a la mesa.

Como referencia, diciembre del 2021 fue el mes con más fallecidos ese año, con 50, de ellos, 27 viajaban en motocicleta, al momento de la fatalidad, es decir, el 54% del total.

Mundial de Catar

Para los días de los juegos de Costa Rica, en el mundial de fútbol masculino, en Catar, la Policía de Tránsito tendrá labores de control especiales.

Así, el miércoles 23 de noviembre y el jueves primero de diciembre, con los juegos a las 10 am y 1 pm, respectiva, contra España y Alemania, se tendrá controles desde temprano, tomando en cuenta que son días laborales.

Control de alcohol y de velocidad, así como regulación en los cruces más conflictivos, para favorecer el traslado de las personas a sus sitios de trabajo o para ver el juego, forman parte de las iniciativas que se aplicarán. Asimismo, en el sector de la Fuente de la Hispanidad y en la Avenida Segunda, se tendrá personal, previendo una eventual celebración. Lo mismo en los principales centros poblacionales del país.

Para el domingo 27, cuando Costa Rica juegue a las 4 am ante Japón, se tendrán controles durante toda la noche y la madruga, y luego del juego, temiendo que el consumo de licor, sumado al agotamiento físico, puedan generar accidentes y muertes en carretera.

“Pedimos prudencia, no abusar del licor, valorar si estamos cansados para conducir, en especial en los juegos de noche. Se comprende la alegría de un triunfo o la excusa de un juego para reunirse con amigos o familiares, pero queda en manos de cada persona reducir los riesgos de que una fiesta termine en un funeral”, aportó Solano Quirós.

Labores para Navidad

Como es habitual, se tendrá controles en las principales ciudades del país, en especial aquellas zonas comerciales, para colaborar en una mejor circulación vial como, por ejemplo, durante el fin de semana del Viernes Negro, a partir del 25 de noviembre.

El Festival de la Luz, la Vuelta Ciclística y la iluminación del Museo de Los Niños forman parte de las labores que se cubrirán, incluso el Tope el 26 de diciembre y las fiestas de Zapote. El control del cumplimiento de los horarios de carga y descarga en la capital, está entre las prioridades.

A partir del 25 de diciembre, el énfasis operacional se traslada a las rutas que permiten salir del centro del país, hacia las costas y las zonas rurales. Rutas como la Interamericanas Norte y Sur, Costanera Sur, la ruta 32, desde San José hasta Limón, y la 36 entre Limón y Sixaola, la ruta 18 entre Limonal y Mansión de Nicoya, así como la 21 entre Liberia y Nicoya, forman parte de las prioridades, junto con la ruta 27, San José-Caldera.