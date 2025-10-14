Este martes arrancaron las Pruebas Estandarizadas Sumativas para los estudiantes de sexto grado de escuela, las cuales representan un requisito obligatorio para poder ganar el año académico.

Esta evaluación, establecida por el calendario oficial del Ministerio de Educación Pública, es indispensable para que los educandos puedan avanzar a la educación secundaria.

Cabe destacar que esta será la última vez que se aplique este formato de evaluación, el cual representa un 50% de la nota final de los alumnos.