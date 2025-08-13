La Selección Nacional de Costa Rica arranca la tercera fase de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y quiere contar con el apoyo total de la afición. Desde este miércoles 13 de agosto, se abrió la venta general de entradas para el primer partido en casa, donde Costa Rica enfrentará a Haití el martes 9 de septiembre a las 8:00 p. m. en el Estadio Nacional.

Las entradas están disponibles en specialticket.net y los precios van desde los ₡7.000 en sol hasta los ₡30.000 en palco.

Paquete con descuento: 3 partidos en casa

Desde el pasado 28 de julio, la Federación Costarricense de Fútbol lanzó un paquete exclusivo de entradas para los tres partidos que la Sele jugará como local en esta fase final. El paquete ofrece:

20 % de descuento

Asiento reservado para los tres juegos

Este beneficio estará disponible hasta el 9 de septiembre, también en specialticket.net.

Antes del juego contra Haití, la Sele visitará a Nicaragua el 5 de septiembre, iniciando así el tramo decisivo hacia la Copa del Mundo del 2026.