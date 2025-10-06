La Dirección General de Educación Vial arrancó el proceso para más pruebas prácticas de manejo, habilitando 10,959 espacios en sus 13 sedes a nivel nacional durante octubre.

Esta medida, que amplía el horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes, responde a la alta demanda generada por los cambios en los manuales de conducir.

Las personas interesadas deben contar con sus credenciales de ingreso y realizar el pago correspondiente a través del sitio web servicios.educacionvial.go.cr, donde podrán matricular la prueba de manera digital.