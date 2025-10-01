El Tribunal Supremo de Elecciones dio el banderazo de salida a la campaña electoral, la cual inicia oficialmente este miércoles, marcando el comienzo del camino hacia las Elecciones Nacionales del 2026, por lo que a partir de ahora los actores políticos se preparan para la justa democrática, que define el futuro del país.

Este hito electoral, que fue anunciado desde el ente rector, establece el cronograma que seguirán los partidos, los cuales deben ajustarse a la normativa vigente, mientras la ciudadanía espera las propuestas.

Con este banderazo, se activa formalmente un periodo de proselitismo, donde los diferentes grupos políticos buscarán el voto de la población, en un proceso que se extenderá hasta el día de los comicios.