Arquitecto costarricense recibió una de las máximas distinciones internacionales por su destacada trayectoria

Michael Smith, arquitecto costarricense, fue galardonado con una de las más altas distinciones internacionales en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional.

El premio honra su labor en el campo del diseño sostenible, una especialidad que ha impulsado a lo largo de su carrera.

“Este reconocimiento viene en buena hora, aporta un granito de arena a ese esfuerzo de que se mire más hacia la región centroamericana, que se mire más hacia nuestro país, porque aquí hay profesionales, colegas que están haciendo muy buenas prácticas arquitectónicas en materia de sostenibilidad, sostenibilidad regenerativa”, comentó Smith.

Este reconocimiento coloca a Costa Rica en el mapa mundial de la arquitectura y el diseño ambientalmente responsable.