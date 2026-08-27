Armas de grueso calibre se venden hasta 4 veces más caras en el mercado negro, una situación que alimenta los índices de violencia en el país.

El incremento en el precio de estas armas refleja la alta demanda por parte de grupos criminales que operan en diferentes regiones del territorio nacional.

Farlem Portuguez, investigador de delitos varios del OIJ, afirma que “las armas de fuego ahorita están jugando un papel muy preponderante en temas de fortalecimiento de las organizaciones criminales”.

Las autoridades mantienen operativos para combatir el tráfico ilícito de armas y desarticular las redes que las comercializan.