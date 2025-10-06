El guardameta de la tricolor, Keylor Navas, vive un presente de protagonista tanto en La Sele como en Pumas de México, pero la situación no siempre fue así.

Los detalles los reveló Armando el ‘Caya’ Alonso en entrevista con 120 Minutos de Deportes Repretel, en donde contó una anécdota curiosa sobre los inicios del portero.

Las declaraciones de Alonso

“Keylor sufría: ‘yo me voy a retirar, no voy a jugar más’, porque estaba en banca, no jugaba”. Así comenzó a contar la anécdota de un joven Navas y su competencia con Jose Francisco Porras en el marco del Saprissa.

Alonso reveló que Porras “se infiltraba a cada rato, pues sabía que, en el momento en que la soltaba, se la quitaban”.

El mediocampista Michael Barrantes también acompañó las declaraciones de Alonso, y dijo que el guardameta nacional “todos los días breteaba, y mejor”.

El video completo