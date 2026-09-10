Hombre amenazó con un arma a conductor por parquearse frente a su casa

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La Policía Judicial detuvo a un hombre de 45 años, de apellido Castro, señalado como sospechoso de amenazar con un arma de fuego a un conductor que se estacionó frente a su vivienda, en el cantón de Vásquez de Coronado.

Conductor se estacionó frente a la vivienda

Según la información proporcionada, la víctima habría estacionado su vehículo frente a la casa del sospechoso para ingresar a un supermercado cercano.

Le puede interesar: Muere niño que balearon junto a su mamá en aparente intento de secuestro



El hombre habría reaccionado con furia al observar el vehículo estacionado frente a su propiedad y, presuntamente, habría amenazado al conductor con un arma de fuego.

Amenaza con arma quedó grabada

Todo el incidente habría quedado registrado por cámaras de seguridad, cuyos videos forman parte de la investigación.

Sospechoso quedó a disposición judicial

El hombre fue detenido por agentes de la Policía Judicial como sospechoso de los hechos.

Por el momento, se desconoce cuál será su situación jurídica y las medidas que podrían imponerse en su contra.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.