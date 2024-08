Ariel Rodríguez señaló que es cansado seguir hablando del Real Estelí, el delantero buscó como ponerle un final a la derrota que sufrió el equipo morado en tierras nicaragüenses.

Destacó que este jueves el equipo del Estelí perdió ante Guanacasteca, sin embargo cuando juegan contra el Saprissa son otro equipo.

“Es necio estar hablando del Estelí, pero qué presión tiene Estelí si le ganamos, ninguna, con todo respeto lo digo, está todo mundo esperando eso y nosotros tenemos que aprender a manejar eso”.

Rodríguez destacó que cuando el equipo nicaragüense juega contra Saprissa demuestran más cosas que contra otros equipos.

“Cómo le fue a Estelí hoy, pero llegó Saprissa y ahora si, demuestran otra cosa, en su cancha, lo respeto, pero es la realidad”.

Dejó un dardo a los jugadores que pasaron por la S y que no lograron regularidad, señalando que mantenerse en Saprissa es más difícil.

“También tuvimos compañeros que jugaron aquí que vinieron a Saprissa y no jugaron nunca y allá hacen cosas increíbles, ponerse esta camisa es diferente, mantenerse en Saprissa es diferente, no es fácil, cualquiera va y juega en otro equipo, pero acá no por la presión que tenemos día a día”.

Al terminar la pregunta sobre el Real Estelí señaló que ya no quiere hablar más del tema.

“Ya no quiero hablar más de Estelí”.