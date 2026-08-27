Ariel Robles llega con chaleco antibalas a juicio

Durante horas del mediodía de este 27 de agosto, se realizó el juicio contra Yendry Quirós, conocida como “La Colocha”. El proceso inició por presuntas amenazas contra el exdiputado del Frente Amplio, Ariel Robles.

¿Qué ocurrió en el juicio?

Según las declaraciones de Robles, este juicio no tiene relación con ninguna diferencia política. Recalcó que la acusada pudo ser crítica en múltiples ocasiones con el trabajo de la fracción. Sin embargo, aclaró que este caso surgió porque, según su versión, “se amenazaba físicamente con violencia”.

Por su parte, Yendry Quirós, argumentó que esa no fue su intención y que sus acciones a veces pueden parecer “exageradas”. No obstante, recalcó que, para ella, el activismo consiste en conectar con la gente.

Por otro lado, en las afueras de la sala había cerca de 25 personas apoyando a Quirós con pancartas.

Del mismo modo, llegó Stella Chinchilla, una activista política a quien anteriormente acusaron de amenazar al expresidente Rodrigo Chaves Robles. Ella rechazó esas acusaciones en su momento.

Cuando los simpatizantes se encontraron con Stella, quien se encontraba con una andadera, estos la rodearon y le decían que se fuera. Además, utilizaron calificativos como “asesina” en su contra.

¿Por qué ocurrió el proceso?

Esta es la segunda ocasión en la que se realiza este juicio. Para explicarlo, hay que remontarse a 2023, cuando Ariel Robles aún laboraba en la Asamblea Legislativa.

Ese año, durante una manifestación, “La Colocha” tomó un megáfono y dijo: “Que se hagan un Churchill con el sirope que le van a sacar”, haciendo referencia al entonces diputado frenteamplista.

Esta declaración dio inicio al proceso por presuntas amenazas contra un funcionario público.

También podría interesarle: 523 homicidios en 2026: estas son las tres razones que más muertes causan

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.