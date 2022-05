Muchos fanáticos se sorprendieron cuando Ariana Grande caminó por el pasillo, vestida con Vera Wang, para casarse con el agente de bienes raíces Dalton Gomez en mayo de 2021. Según los informes, la pareja decidió intercambiar sus votos matrimoniales frente a menos de 20 amigos cercanos y familiares.

La pareja empezó a salir a principios de 2020. Sin embargo, decidieron no hacer nada público hasta mayo de ese año y felizmente compartieron la noticia de su compromiso en diciembre.

Después de su íntima boda el año pasado, nuevos informes sugieren que Ariana Grande y Dalton Gomez ahora están ocupados tratando de ampliar la familia.

La creadora de éxitos como “Love Me Harder” “siempre quiso comenzar a tener hijos antes de cumplir 30 años”, aseguró una fuente, y agregó: “Bueno, ahora han disfrutado de un año como recién casados ​​y están más que listos para el próximo capítulo”.

Según rumores, Ariana Grande planea construir una guardería en su mansión de $6.7 millones en Montecito, California. Se dice que Dalton Gómez, por su parte, la está ayudando a elegir muebles, juguetes y ropa de bebé.

“Ella quiere al menos tres hijos, y Dalton está en la misma página. Ariana siente que ha logrado mucho en su vida y lo único que le falta es un montón de pequeños corriendo por la casa”.

Aunque no es imposible que Ariana Grande y Dalton Gomez consideren formar su propia familia, es importante señalar que ninguno de los dos ha confirmado nada hasta el momento. Por lo tanto, los seguidores devotos de la cantante de “7 Rings” deben tomar todas estas afirmaciones no verificadas a la ligera hasta que se demuestre que todo es cierto y correcto.

Mientras tanto, la cantante reveló que no está trabajando en música nueva en este momento. En un video de preguntas y respuestas sobre belleza, la esposa de Dalton Gomez dijo que había cambiado su enfoque a otros proyectos como The Voice, r.e.m. beauty y Wicked, que la emociona mucho.

“Esta es una pregunta que me pone nerviosa responder, pero siento que quiero tener un poco de transparencia y honestidad con mis fanáticos. ¿Por qué no, ya sabes? La verdad es que no he empezado un disco”.