Argentina es el único rival sudamericano al que La Sele nunca le ganó

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Argentina es el único rival sudamericano al que la Selección Nacional nunca le ha ganado, tras 12 enfrentamientos en la historia, mientras Costa Rica acumula 120 juegos ante equipos de Conmebol.

La tricolor sumó 31 triunfos ante selecciones sudamericanas y a Ecuador solo lo venció una vez, en 1992 con marcador 2 a 1 en La Sabana, en el primer enfrentamiento entre ambos.

Desde entonces, Costa Rica disputó 11 partidos sin triunfos ante Ecuador, y el último choque ante Argentina lo ganó la albiceleste 3 a 1 en un amistoso jugado en Los Ángeles en el 2024.