Aresep comenzó con el proceso de revisión de las tarifas de bus

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) inició el proceso de revisión de las tarifas de algunas rutas de autobuses, un análisis que se realiza cada semestre y que este año llega marcado por los incrementos en el precio de los combustibles.

El diésel, principal insumo del transporte público, experimentó un aumento de 79 colones esta semana, aunque entre abril y mayo ya había registrado alzas previas que llevaron a un incremento del 5% en las tarifas a partir de junio.

La Cámara Nacional de Autobuseros espera que esta revisión considere el contexto de alzas constantes para ajustar los precios de los pasajes.