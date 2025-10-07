La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó un ajuste en los combustibles que incluye un aumento de ₡14 en la gasolina Súper y una rebaja de ₡9 en el diésel, modificando significativamente las tarifas vigentes.

Con estos cambios, el litro de Súper pasará de ₡663 a ₡677, mientras el Regular incrementará de ₡649 a ₡662, y el diésel experimentará una baja de ₡565 a ₡556.

Estas variaciones responden a las fluctuaciones del mercado internacional de hidrocarburos y los costos locales de distribución.