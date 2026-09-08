La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, aprobó modificaciones importantes en los precios de las gasolinas, que se actualizará en los próximos días.

¿Cuáles serán los nuevos precios?

El diésel tendrá el mayor incremento entre los tres combustibles de mayor consumo. Su precio pasará de ¢606 a ¢688 por litro, para un aumento de ¢82.

En el caso de la gasolina súper, el precio subirá ¢22 por litro, al pasar de ¢704 a ¢726.

Por su parte, la gasolina regular tendrá una reducción de ¢51 por litro. Su precio bajará de ¢758 a ¢707.

Así impactará el cambio en el bolsillo

El ajuste tendrá un impacto diferente dependiendo del combustible que utilice cada conductor.

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Quienes compren 40 litros de diésel pagarán ¢3.280 más que antes del aumento.

Para quienes utilizan gasolina súper, comprar 40 litros representará un gasto adicional de ¢880.

En cambio, los conductores que compren 40 litros de gasolina regular tendrán un ahorro de ¢2.040.

La variante en los precios entrará en vigor en el momento que se publique en el diario oficial La Gaceta.

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