La ARESEP aprueba cambios en tarifas de buses mediante una modificación metodológica que busca garantizar la sostenibilidad del servicio público.

Esta decisión, que se publicará en el Diario Oficial La Gaceta, responde al abandono de más de 90 rutas especialmente en zonas rurales donde los operadores no pueden cubrir costos crecientes de combustibles y seguros.

El viceministro de Transportes, Carlos Ávila, confirmó que actuarán de oficio para establecer tarifas que eviten la devolución de permisos.