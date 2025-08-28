El área de salud de Pavas, reporta un aumento inusual de pacientes con dengue, con múltiples traslados a hospitales debido a la gravedad de los casos, lo que ha activado alertas sanitarias y campañas de prevención en comunidades afectadas.

Esta situación, atribuida a condiciones climáticas y acumulación de criaderos de mosquitos, requiere intervención urgente de brigadas de control vectorial y educación comunitaria para evitar la propagación del virus.

Las autoridades de salud advierten que, sin medidas efectivas, el brote podría extenderse a otras zonas del país, replicando patrones epidémicos de años anteriores.