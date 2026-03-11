Árbol centenario se convierte en símbolo histórico de Paraíso de Cartago

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un árbol centenario se ha convertido en símbolo histórico de Paraíso de Cartago, tras permanecer en pie durante 193 años como testigo silencioso de los acontecimientos más importantes de la comunidad.

Este guachipelín, que pertenece a la misma especie de los conocidos en Escazú, es el único sobreviviente de cuatro ejemplares que existieron inicialmente.

Ha presenciado la quema de la primera escuela y la construcción de varios templos desde 1910. Sus raíces, ahora recortadas por la urbanización, fueron durante décadas el punto de encuentro donde vecinos se sentaban a conversar y compartir historias.