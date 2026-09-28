Árbol cae sobre carro y deja varias personas prensadas

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia registrada este lunes en el sector de Quebrada Onda, en Quitirrisí de Mora, San José, donde un árbol cayó sobre un vehículo.

De manera preliminar, se reporta que varias personas se encontrarían atrapadas dentro del automotor como consecuencia del impacto.

Le puede interesar: Hallan hombre muerto con un balazo en la cabeza



Rescatistas se movilizan al sitio donde cayó el árbol

Ante la emergencia, la Cruz Roja desplazó ambulancias y equipo especializado de rescate para atender a las personas afectadas y realizar las labores necesarias para liberarlas del vehículo.

Por el momento, se desconoce la condición de los ocupantes.

La información permanece en desarrollo y se espera que las autoridades brinden más detalles conforme avance la atención de la emergencia.