Este jueves FIFA anunció el listado de árbitros que impartirán Justicia durante el Mundial de Qatar 2022.

Este anuncio resaltó la participación de un costarricense y tres mujeres.

El certamen que iniciará el 21 de noviembre y cuya final será el 18 de diciembre, contará con la presencia de Juan Carlos Mora.

Mora tiene 32 años de edad, de los cuales ha dedicado 18 al referato. En su currículum ya figuran tres Copas del Mundo:

-Chile 2015 en Sub 17

-India 2017 en Sub 17

-Rusia 2018 Mayor

Por la diferencia de horas con Europa, la noticia lo sorprendió alistándose para iniciar el día.

“Tengo 15 días de estar revisando el correo apenas me levantaba”, comentó a la prensa. “Incluso, hoy vi que no había nada y me fui a entrenar en la madrugada”. Pero de repente, el celular se le empezó a llenar de felicitaciones a este vecino de Cinco Esquinas de Carrizal de Alajuela.

Mora arbitra en Primera División desde el 2008.

Tiene experiencia en torneos internacionales y su nombre ya es común en el referato de Concacaf.

FIFA seleccionó a 36 árbitros, 69 árbitros asistentes y 24 miembros del equipo arbitral de vídeo.

Por primera vez en la historia del máximo torneo de selecciones masculinas mayores habrá tres jueces mujeres.

Ellas serán la francesa, Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga, de Ruanda, y la japonesa Yoshimi Yamashita.