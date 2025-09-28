Escrito por: Eduardo Troconis.

El estreno se dio en Valparaíso, durante el duelo del Grupo B en el que Ucrania venció 2-1 a Corea del Sur. El técnico coreano Lee Chang-Won pidió una revisión en el primer tiempo tras una jugada en el área rival. Entregó la tarjeta verde al cuarto árbitro, pero el colegiado principal, el costarricense, Keylor Herrera, descartó penal.

Más tarde, al minuto 52, Ucrania volvió a activar la herramienta tras un gol de los coreanos. El árbitro en esta ocasión revisó la acción y anuló la anotación por fuera de juego milimétrico.

¿Qué es la tarjeta verde?

La tarjeta verde corresponde al sistema Football Video Support (FVS). A diferencia del VAR tradicional, es más económico, requiere menos cámaras y menos logística. Está pensado para que federaciones con presupuestos limitados puedan acceder a revisiones en jugadas clave: goles, penales, rojas directas y confusión de identidad.

Con esto, el fútbol ahora suma tres modalidades de arbitraje asistido por video:

VAR tradicional : el más usado en grandes ligas.

: el más usado en grandes ligas. VAR 3D o semiautomatizado : estrenado en Catar 2022.

: estrenado en Catar 2022. FVS con tarjeta verde: la opción más accesible, donde los entrenadores activan la revisión.

Según rescató el multimedio digital Infobae, el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, aseguró que este sistema es “un éxito en las pruebas” y destacó que busca democratizar la tecnología en el arbitraje.