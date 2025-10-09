El gobierno de Estados Unidos anunció un arancel del 25% para las importaciones de camiones medianos y pesados, que entrará en vigor el 1 de noviembre. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que su país es el más afectado, dado que es el principal exportador de estos vehículos a la Unión Americana.

Sheinbaum, declaró que ya se busca un acuerdo con el presidente Donald Trump, para lo cual no descartó una llamada personal, mientras los equipos técnicos de Economía de ambas naciones inician las conversaciones.

La medida, que según la Casa Blanca responde a necesidades de seguridad nacional y busca proteger a los fabricantes estadounidenses, también impactará a naciones como Brasil y Emiratos Árabes Unidos.