Según reveló un importante medio de noticias, Marvel habría tomado finalmente la decisión de excluir Amber Heard y su papel de Mera en Aquaman 2.

Actualmente, la actriz está en una nueva batalla judicial por difamación contra su exmarido, Johnny Depp. Heard, había acusado al actor de maltrato, y este fue despedido de varias películas. Ahora que se filtraron situaciones comprometedoras para Heard, los fans del actor piden que se haga “justicia” y determinen la misma medida con ella. Cabe mencionar que hay una petición iniciada en 2020 que ya acumula casi 3 millones de firmas.

A pesar de que no se ha podido confirmar esta información, lo cierto es que no se espera que Amber Heard tenga mucho peso en la historia de Aquaman 2. Ya se dijo que su personaje apenas aparecería en la secuela.

Además, DC hace unos días aprovechó para lanzar un trailer conjunto de la proyección. En él no figura Heard. En principio esto sería debido a que Warner ha decidido mantenerse al margen hasta que concluya el polémico juicio.

Heard despide a su equipo de relaciones públicas

La actriz no se encuentra en un momento de gracia. Las últimas noticias que llegan de New York Post es que Heard, quien estaría a punto de declarar, ha decidido despedir a su equipo de relaciones públicas, Precision Strategies ya que no está contenta con los titulares que se están publicando desde que comenzó el juicio. El diario, menciona un torrente de malos titulares” que no estarían contando su historia “de manera afectiva”.

Según un importante medios de noticias, Amber Heard finalmente sería eliminada de Aquaman 2. (Foto: Instagram @cinemanaticos).

También, se ha conocido que la intérprete contrató a un equipo de seguridad debido a las amenazas que estaría recibiendo. Videos han mostrado cómo los espectadores del juicio han estado persiguiendo a los vehículos que llevaban a Heard y su equipo a casa desde el juzgado.

Por otro lado, Heard y su equipo legal han sido objeto de amenazas en línea mediante el hashtag #JusticeForJohnnyDepp. Este fue tendencia en Twitter la semana pasada cuando el actor declaró por primera vez.