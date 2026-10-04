Apuñalan hombre hasta matarlo en San José

Fecha de publicación: 3 de October de 2026

Fecha de modificación: 3 de October de 2026

La Cruz Roja Costarricense reportó un suceso en San José, donde un hombre perdió la vida tras recibir múltiples heridas con arma blanca.

Según la información preliminar, la víctima presentaba tres heridas por arma blanca en la zona del tórax. El cuerpo de emergencia únicamente lo identificó como un hombre adulto.

El suceso ocurrió en el sector de Goicoechea, Guadalupe, San José, a eso de las 12:58 a. m. de este domingo 4 de octubre.

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.