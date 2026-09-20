Apuñalan en el abdomen a hombre en San José

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense reportó un suceso en el que un hombre resultó herido con arma blanca en el cantón de San José.

Según la información preliminar, la víctima presentaba una herida en la zona del abdomen. Tras ser atendido por una unidad de Soporte Avanzado, fue trasladado en condición crítica al Hospital México.

Este suceso ocurrió en el sector de Hospital, San José, a eso de las 12:41 a. m. de este 20 de septiembre.

Por: Camila Rosales Méndez

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