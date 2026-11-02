Apuñalan hombre en San José y queda crítico

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre una agresión en la provincia de San José que dejó a dos personas heridas por arma blanca.

Según indica la versión preliminar, dos unidades de soporte avanzado trasladaron a las víctimas de un aparente ataque al Hospital San Juan de Dios. Se trata de un hombre que fue llevado en condición crítica y una mujer que se encontraba estable.

El suceso ocurrió cerca de las 3:44 a. m. de este lunes 2 de noviembre, en el distrito Hospital del cantón San José.

De momento, no hay información actualizada sobre el estado de salud de las víctimas ni sobre sus identidades.

Por: Camila Rosales Méndez

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