Apuñalan hombre en medio parque central de Grecia

Un hombre de aproximadamente 40 años resultó herido tras sufrir una agresión con arma blanca en el parque central de Grecia, Alajuela.

La emergencia fue reportada durante la tarde de este viernes.

Víctima trasladada al hospital

Según la información preliminar de Cruz Roja, el hombre sufrió una herida de arma blanca en uno de sus brazos.

Los paramédicos lo trasladaron en condición roja al Hospital San Francisco de Asís, en Grecia.

El reporte relacionado con el ingreso de la víctima al centro médico se registró alrededor de las 5:36 p. m.

Ataque ocurrió en un sitio transitado

El incidente ocurrió en un punto con alta circulación de personas. Por ahora, se desconocen las circunstancias que provocaron la agresión, así como la identidad de la persona responsable.

Tampoco se ha informado cómo evoluciona el estado de salud del hombre.

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La información permanece en desarrollo.